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Госдеп осудил нападение террористов на тюрьму в сирийском Хасеке

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Соединенные Штаты осуждают нападение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на тюрьму в сирийском городе Хасеке с целью освобождения арестованных экстремистов. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства.

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«США осуждают совершенное в четверг нападение ИГ на <...> изолятор на северо-востоке Сирии, которое являлось попыткой освободить задержанных боевиков ИГ», — указывается в тексте.

В департаменте также поблагодарили «Сирийские демократические силы» (SDF) за быструю реакцию и приверженность борьбе с террористической группировкой, расположенной на северо-востоке Сирии.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям охранников, раненых и погибших в результате первого взрыва бомбы и последующих боев», —передает пресс-служба слова Прайса.

Во внешнеполитическом ведомстве США полагают, что нападение на этот изолятор было одним из главных приоритетов ИГ на протяжении более чем одного года.

Нападение «подчеркивает срочную необходимость для стран происхождения [боевиков] вернуть [их] на родину, заняться реинтеграцией в общество и наказать в тех случаях, когда это необходимо, своих граждан, задержанных на северо-востоке Сирии», подчеркнули в Госдепе.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены окончательному глобальному разгрому ИГ, работая совместно с Коалицией и местными партнерами, заключил Прайс.

В субботу телеканал Al Arabiya сообщил, что SDF якобы при поддержке военных США предприняли очередной штурм тюрьмы в Хасеке, где часть зданий продолжают удерживать боевики ИГ. По данным канала, за несколько дней боев курдским «спецназом было уничтожено 56 террористов». Количество жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

В тот же день агентство SANA сообщило, что министерство иностранных дел Сирии на фоне попытки террористов захватить тюрьму в Хасеке потребовало вывести военный контингент Соединенных Штатов с северо-востока страны.

Согласно заявлению Дамаска, действия формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Хасеке. В сирийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что «тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН. Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

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