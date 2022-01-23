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Футболист «Аталанты» Миранчук получил травму в матче с «Лацио»

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Полузащитник ФК «Аталанта» и игрок сборной РФ Алексей Миранчук получил травму на 70-й минуте матча 23-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Об этом сообщила в субботу, 22 января, газета «Спорт-Экспресс».

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Он покинул поле, хромая. Еще в первом тайме он держался за бедро, передает газета. Вместо Миранчука на поле вышел Рафаэл Толой.

Встреча проходила 22 января в Риме, счет так и не был открыт, игра завершилась нулевой ничьей.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В текущем сезоне на счету Миранчука 13 матчей в серии А и один забитый мяч.

Ранее, 28 ноября, игрока казанского футбольного клуба (ФК) «Рубин» Михаила Костюкова госпитализировали во время игры 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» с московским «Динамо». Уточнялось, что Костюков сломал ногу и был доставлен в больницу.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

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