Игрока «Рубина» Костюкова госпитализировали во время матча с «Динамо»

Игрока казанского футбольного клуба (ФК) «Рубин» Михаила Костюкова госпитализировали во время игры 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» с московским «Динамо». Об этом 28 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что Костюков сломал ногу и был доставлен в больницу.

В конце первого тайма футболист «Рубина» совершил подкат и повредил ногу, после чего не смог продолжить игру. В перерыве матча была произведена замена игроков.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Рубина».

27 ноября сообщалось, что российскому хоккеисту Александру Овечкину понадобилась помощь медиков после попадания шайбы в лицо. Травму Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», получил в матче НХЛ с «Флорида Пантерз». В первом периоде россиянин ушел в раздевалку после того, как шайба рикошетом попала ему в лицо. Спортсмен подтвердил, что ему наложили несколько швов.