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Овечкину наложили швы после попадания шайбы в лицо

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Российскому хоккеисту Александру Овечкину понадобилась помощь медиков после попадания шайбы в лицо. Об этом спортсмен рассказал 27 ноября на пресс-конференции после матча.

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Травму Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», получил в матче НХЛ с «Флорида Пантерз». В первом периоде россиянин ушел в раздевалку после того, как шайба рикошетом попала ему в лицо. Спортсмен подтвердил, что ему наложили несколько швов.

«Да. Это был своего рода сигнал проснуться. Славу богу, я не потерял ни одного зуба. Ничего серьезного», — сказал Овечкин на пресс-конференции.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу клуба «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь Овечкин занимает шестое место по количеству хет-триков в истории НХЛ, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

22 ноября стало известно, что Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен и смог выйти на 28-е место, обойдя результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина. По итогам последнего мачта Овечкин поднялся на 26-ую строчку рейтинга.

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