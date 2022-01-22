Два человека погибли после столкновения легковушек в Рязани

Два человека погибли и еще четверо, в том двое детей, пострадали при столкновении легковых машин в Рязани. Об этом 22 января сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet и Hyundai произошло на Ряжском шоссе. В результате аварии два человека погибли на месте.

Сообщается, что еще четверо, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в субботу сообщалось, что в Архангельске на перекрестке улиц Тимме и Смольный Буян водитель наехал на женщину с детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии один ребенок погиб. Женщина со вторым ребенком госпитализированы.