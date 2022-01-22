Машина сбила женщину с двумя детьми в Архангельске

Автомобиль сбил женщину и двух детей четырех и семи лет в Архангельске, один ребенок погиб. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области ТАСС.

По данным пресс-службы, на перекрестке улиц Тимме и Смольный Буян водитель наехал на женщину с детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Отмечается, что в результате аварии один ребенок погиб на месте. Женщина со вторым ребенком госпитализированы.

Работа на месте происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 21 января, сообщалось, что легковой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре» в Рязани. Пострадавшая получила различные травмы, ее доставили в больницу.