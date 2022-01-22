Умер бывший личный фотограф Бориса Ельцина

На 86-м году жизни после болезни скончался Дмитрий Донской, бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина. Об этом в субботу, 22 января, сообщили «РИА Новости» близкие журналиста.

Чем именно болел Донской, не уточняется. О дате прощания с журналистом также не сообщается.

Фотограф Сергей Гунеев, работавший вместе с Донским в Агентстве печати «Новости» (АПН, ныне — «РИА Новости»), рассказал, что его коллега был мастером своего дела.

«У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер», — добавил Гунеев.

Донской работал фотографом Ельцина с 1991 по 1997 год. Как отметил Гунеев, фотограф стал буквально «членом семьи Ельциных».

Помимо протокольных фотографий Донской снимал близких экс-президента на отдыхе, мог лично общаться с семьей первого лица.

Дмитрий Донской — лауреат более ста международных премий, в том числе обладатель награды World Press Photo «Золотой глаз». Международный союз журналистов присвоил Донскому звание «Международный мастер пресс-фото».