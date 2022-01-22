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Кехман допустил наличие сообщника у укравшей 4 млн рублей из МХАТа

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Главным бухгалтером МХАТ имени Горького Галиной Гетьман, заподозренной в хищении 4,2 млн рублей из кассы, были ранее допущены и другие серьезные нарушения. Об этом рассказал гендиректор театра Владимир Кехман 22 января.

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«Есть еще эпизоды, которые сейчас мы передаем следствию, которые тоже говорят о том, что с ее стороны были очень серьезные дополнительные нарушения. Мы предоставим все документы с нашей стороны, чтобы разобраться, куда делись эти деньги. Я не знаю, как она будет выходить из этой ситуации. Я не верю, что она действовала одна. Не знаю, кто сообщник, это вопрос следствия», — заявил он «Газете.Ru».

Кехман утверждает, что Гетьман изначально показалась ему «очень странной».

«Мы не хотим, что называется, наказания для нее. Мы просто хотим, чтобы она вернула деньги», — добавил он.

Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Гетьман по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ). Как рассказал Кехман, он обнаружил недостачу и сообщил о возможном преступлении правоохранителям. Также он указал, что, возглавив театр, стал разбираться с финансами и попросил Гетьман предоставить отчетность, однако та отказалась.

Уже позже гендиректор театра узнал, что служебный сейф главбуха пуст. Кехман предложил женщине вернуть средства, но Гетьман заявила, что готова «идти в тюрьму», а позднее пришла в полицию с повинной.

На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Украденных средств, как утверждает женщина, у нее уже нет.

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