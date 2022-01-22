Более 30 рыбаков пропали без вести после крушения двух судов в Аравийском море

Более 30 рыбаков в настоящий момент числятся пропавшими без вести после того, как два судна перевернулись в Аравийском море у берегов пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает в субботу, 22 января, агентство Синьхуа со ссылкой на представителей полиции и местные источники.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным полиции, в перевернутых лодках находилось более 35 рыбаков, из которых пятеро были спасены и доставлены в медицинский центр.

Однако поиски 30 пропавших рыбаков продолжаются. Местные власти уточнили, что причиной крушения стали сильный ветер и перегруз лодок.

Ранее, в сентябре 2021 года, на поиски двоих рыбаков, которые пропали в Ногликском районе, из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

По данным МЧС, мужчины отправились в Охотское море на резиновых лодках через Ныйский залив, после этого их никто не видел. При обследовании побережья в районе острова Гафовича обнаружили выброшенные на берег лодки, их моторы были забиты песком.