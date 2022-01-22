ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Подмосковье

Пять транспортных средств столкнулись в подмосковных Люберцах, пострадал один человек. Об этом 22 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 09:35 мск в СНТ «Заречная» в деревне Матюково. По предварительной информации, «КамАЗ», ехавший из деревни Марусино в сторону Торбеево, столкнулся с маршруткой, двигавшейся в попутном направлении.

После этого «Газель» врезалась в легковую иномарку, а грузовик, оказавшийся на встречной полосе движения, столкнулся еще с двумя иномарками.

«В результате произошедшего пострадала женщина, пассажирка маршрутки», — говорится в сообщении ведомства.

Женщину госпитализировали, после аварии затруднений в движении нет. Виновника и причины аварии устанавливают сотрудники ДПС.

19 января в Новошешминском районе Татарстана грузовик «КамАЗ» с прицепом столкнулся с рейсовым автобусом. После столкновения автобуса и грузовика в них врезались еще две легковые машины. В аварии погиб один человек.