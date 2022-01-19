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Человек погиб в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа» в Татарстане

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Грузовик «КамАЗ» с прицепом столкнулся с рейсовым автобусом в Новошешминском районе Татарстана. Получивший травмы водитель автобуса был госпитализирован в Новошешминскую центральную районную больницу, но позже скончался от полученных травм, сообщила в среду, 19 января, пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

После столкновения автобуса и грузовика в них врезались еще две легковые машины.

Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в больницу города Чистополя. Число пострадавших устанавливается.

На место происшествия выезжали прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Начата прокурорская проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в этот день пассажирский автобус протаранил пять автомобилей в Омске. В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров. Один из них рассказал, что водителю стало плохо за рулем. По мнению очевидца, у 50-летнего водителя произошел приступ эпилепсии. Пассажир предпринял попытку остановить транспорт, но его отбросило в салон. Медицинская помощь потребовалась водителю автобуса, а также 72-летней пассажирке.

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