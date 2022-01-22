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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин и Пашинян обсудили перспективы взаимодействия в рамках ОДКБ
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили 22 января в Кремле.

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Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Как следует из заявления, Путин и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), ситуацию в Нагорном Карабахе, была отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей группы ОБСЕ и обсуждены договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, российский лидер проинформировал премьер-министра Армении, по его просьбе, о ходе переговоров с США по гарантиям безопасности РФ.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

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