Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили 22 января в Кремле.

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Как следует из заявления, Путин и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), ситуацию в Нагорном Карабахе, была отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей группы ОБСЕ и обсуждены договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, российский лидер проинформировал премьер-министра Армении, по его просьбе, о ходе переговоров с США по гарантиям безопасности РФ.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.