В Краснодаре арестовали тиктокера по подозрению в убийстве

Суд в Краснодарском крае арестовал 44-летнего блогера и звезду TikTok Алексея Щетинина, который был ранее задержан по подозрению в совершении в убийстве, кражах и нападении на полицейских. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Рассмотрев материалы, суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске, скрываясь от правоохранительных органов. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц до 20 февраля 2022 года», — указали в пресс-службе.

Щетинина подозревают в совершении нападений в целях хищения чужого имущества, убийстве и нарушении тайны телефонных переговоров и переписки. Наказание за эти преступления предусмотрено по статьям 162, 105 и 138 УК РФ.

Данные преступления могли быть совершены в октябре прошлого года, выяснили «Известия». В том же месяце Щетинин сбежал из дома и был объявлен в федеральный розыск.

Как рассказывала 19 октября жена блогера, вечером перед исчезновением супруг вел себя спокойно, а на утро, когда в дом пришли правоохранители, мужа уже не было. Она добавила, что перед тем, как уйти, Алексей Щетинин оставил телефон дома.

Кроме того, женщина выразила уверенность, что ее супруг не может быть причастен к преступлениям, к тому же, по ее словам, соседи отзываются о нем только как о хорошем человеке.