В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве тиктокер

В Краснодарском крае в среду, 19 января, задержали тиктокера Алексея Щетинина, который был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении в убийстве и кражах и нападении на полицейских.

Как выяснили «Известия», в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

В федеральный розыск известного на Кубани 44-летнего блогера и звезду TikTok Щетинина объявили после того, как в октябре прошлого года он сбежал из дома Его заподозрили в серии краж и убийстве, совершенном еще в декабре 2020 года в станице Ахтанизовской.

Как рассказывала 19 октября жена Щетинина, вечером перед исчезновением супруг вел себя спокойно, а на утро, когда в дом пришли правоохранители, мужа дома уже не было. Она добавила, что перед тем, как уйти, Алексей Щетинин оставил телефон дома.

Кроме того, женщина выразила уверенность, что ее супруг не может быть причастен к преступлениям, к тому же, по ее словам, соседи отзываются о нем только как о хорошем человеке.