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В Москве арестован подозреваемый в основании хакерской группы

Предполагаемый основатель хакерской группировки The Infraud Organization арестован в Москве
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В Москве ФСБ провела операцию против хакерской группировки The Infraud Organization, арестован ее основатель Андрей Новак, разыскиваемый в США за кибермошенничество. Об этом 22 января рассказал осведомленный источник.

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Три предполагаемых участника группировки отправлены под домашний арест.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Следственным департаментом МВД РФ возбуждено дело по статья УК РФ 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).

ФБР считала The Infraud Organization «крупнейшей мошеннической группировкой, против которой когда-либо велось расследование в США». Ущерб от ее деятельности оценивается США в $586 млн.

Следователи подали в суд ходатайства об аресте группы лиц. Прошения были удовлетворены в пятницу вечером. Среди арестованных один из основателей The Infraud Organization Андрей Новак (действовавший под никами Unicc, aka Faaxxx). Суд арестовал и члена The Infraud, гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. В 2018 году его приговорили к штрафу из-за задержания в Шереметьево с 56 тыс. евро.

Платформа Infraud, предоставляющая сервисы для мошеннических интернет-преступлений, была создана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко. Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США. Предположительно, группа планировала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд.

14 декабря ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvil, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал всех восьмерых подозреваемых, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США.

Комментируя операцию ФСБ, независимый исследователь информационной безопасности, автор проекта Russian OSINT Сергей Рэдхант рассказал «Известиям», что хакерское преступное сообщество REvil вряд ли уже возобновит свою деятельность.

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