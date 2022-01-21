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Более 16 млн туристов ожидают в Подмосковье в этом году

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Власти Московской области намерены не только достичь допандемийных показателей по числу туристов, но и превысить их, передает РИАМО со ссылкой на министра туризма региона Алексея Шимко.

В 2019 году число туристов в Подмосковье составило 22,1 млн человек. В 2020-м оно сократилось до 11,5 млн. В 2021-м увеличилось и достигло показателя 15,3 млн человек. В этом году в регион намерены привлечь более 16 млн туристов, а в 2024-м — почти 23 млн, информирует портал «Подмосковье сегодня».

«Планы повышения турпотока — это, конечно, событийный туризм. И мы сейчас завершаем (проект. — прим. ред.) «Зима в Подмосковье». (...) Потом начнется «Лето в Подмосковье», — отметил министр.

Музеи Московской области за новогодние каникулы посетили свыше 120 тыс. человек. Это на 33 тыс. больше, чем годом ранее. Чаще всего гости посещали «Новый Иерусалим» в Истре, который принял 46,3 тыс. человек. Второе по популярности место досталось Серпуховскому историко-художественному музею, где побывали 8,1 тыс. человек. Также для досуга на новогодних каникулах выбирали музей-заповедник Петра Чайковского, Коломенский кремль, Волоколамский кремль, а также Егорьевский историко-художественный музей.

Всего Московскую область в новогодние каникулы посетили порядка 2 млн туристов. Это на 20% больше, чем в 2021 году.

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