Более 120 тыс. человек посетили музеи Подмосковья за новогодние каникулы

Музеи Московской области за новогодние каникулы посетили свыше 120 тыс. человек. Об этом 10 января сообщила пресс-служба правительства региона.

Как рассказали в региональном Минкультуры, это на 33 тыс. больше, чем годом ранее. Чаще всего гости посещали «новый Иерусалим» в Истре, который принял 46,3 тыс. человек. Как уточняет телеканал «360», для гостей там работает выставка «Азбука шедевров», признанная главной в стране. Для гостей там выставлено 120 шедевров всемирно известных художников.

Экспонаты доставили туда из разных уголков страны, это масштабный проект, который объединил 30 российских музеев.

Второе по популярности место досталось Серпуховскому историко-художественному музею, где побывали 8,1 тыс. человек.

Также для досуга на новогодних каникулах выбирали музей-заповедник Петра Чайковского, Коломенский кремль, Волоколамский кремль, а также Егорьевский историко-художественный музей, пишет RT.

Всего Московскую область в новогодние каникулы посетили порядка 2 млн туристов. По данным пресс-службы комитета по туризму региона, это на 20% больше, чем в 2021 году. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», самыми популярными местами среди отдыхающих в регионе стали Одинцово (более 414 тыс. человек), Сергиев Посад (130 тыс. человек), Коломна (свыше 127 тыс. человек), Дмитров (более 258 тыс. человек), Серпухов (свыше 314 тыс. человек).

В ноябре прошлого года экскурсовод Екатерина Грек назвала лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье. Эксперт порекомендовала семьям с детьми для зимнего отдыха Звенигород с окрестностями, которые называют подмосковной Швейцарией. Для любителей горных лыж подходят станции Яхрома, Турист, Морозки на Дмитровском направлении Московской области.