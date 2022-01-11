Прямой эфир
Мир
Молдавия предложила «Газпрому» отменить авансовую плату за газ
Экономика
В ООН заявили о подорожании продуктов в мире на 28% за год
Мир
Шойгу рассказал о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Общество
Биатлонист Чудов назвал утратой для спорта смерть олимпийского чемпиона Алябьева
Мир
Самолет Минобороны вывез из Казахстана 145 россиян
Общество
Центр им. Гамалеи спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ в январе
Общество
Синоптик предупредил о грядущих в Москве морозах и барическом «днище»
Общество
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19
Мир
В бундестаге выразили надежду на запуск «Северного потока – 2» в 2022 году
Политика
Горсовет Симферополя отправил в отставку главу города Валентина Демидова

Более 120 тыс. человек посетили музеи Подмосковья за новогодние каникулы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музеи Московской области за новогодние каникулы посетили свыше 120 тыс. человек. Об этом 10 января сообщила пресс-служба правительства региона.

До встречи в Иерусалиме: уголок Святой земли в Подмосковье
Где купола церквей соседствуют с секретными советскими стройками

Как рассказали в региональном Минкультуры, это на 33 тыс. больше, чем годом ранее. Чаще всего гости посещали «новый Иерусалим» в Истре, который принял 46,3 тыс. человек. Как уточняет телеканал «360», для гостей там работает выставка «Азбука шедевров», признанная главной в стране. Для гостей там выставлено 120 шедевров всемирно известных художников.

Экспонаты доставили туда из разных уголков страны, это масштабный проект, который объединил 30 российских музеев.

Второе по популярности место досталось Серпуховскому историко-художественному музею, где побывали 8,1 тыс. человек.

Также для досуга на новогодних каникулах выбирали музей-заповедник Петра Чайковского, Коломенский кремль, Волоколамский кремль, а также Егорьевский историко-художественный музей, пишет RT.

Всего Московскую область в новогодние каникулы посетили порядка 2 млн туристов. По данным пресс-службы комитета по туризму региона, это на 20% больше, чем в 2021 году. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», самыми популярными местами среди отдыхающих в регионе стали Одинцово (более 414 тыс. человек), Сергиев Посад (130 тыс. человек), Коломна (свыше 127 тыс. человек), Дмитров (более 258 тыс. человек), Серпухов (свыше 314 тыс. человек).

В ноябре прошлого года экскурсовод Екатерина Грек назвала лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье. Эксперт порекомендовала семьям с детьми для зимнего отдыха Звенигород с окрестностями, которые называют подмосковной Швейцарией. Для любителей горных лыж подходят станции Яхрома, Турист, Морозки на Дмитровском направлении Московской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021