Якутские музеи закрыли из-за ситуации с COVID-19

Музеи Якутска на принимают посетителей посетителей с 21 по 31 января в связи с текущей эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

«К сожалению, это вынужденная мера в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. При этом текущая деятельность музеев — работа с фондами и т.д. — продолжается», — пояснил первый заместитель главы минкультуры Якутии Владислав Левочкин.

Заполняемость кинотеатров сокращена до 50%, пишет ИА YakutiaMedia. На территории республики до 1 февраля приостановлены показы всех спектаклей, концертные программы и иные культурные мероприятия.

Как стало известно 17 января, на заседании оперативного штаба Якутии по недопущению распространения COVID-19 обсуждались новые меры, связанные с тем, что эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась. Ученики школ в столице республики переходят на дистанционное обучение. При этом подростки из 9-х и 11-х классов продолжат ходить на занятия. Высокие темпы роста распространения болезни зафиксированы в Якутске. На этот город в среднем приходится 75% заболевших в регионе.