Школьников Якутска переводят на дистанционное обучение

На заседании оперативного штаба Якутии по недопущению распространения COVID-19 обсуждались новые меры, связанные с тем, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась. Ученики школ в столице республики переходят на дистанционное обучение. При этом подростки из 9-х и 11-х классов продолжат ходить на занятия.

Высокие темпы роста распространения болезни зафиксированы в Якутске. На этот город в среднем приходится 75% заболевших в регионе, передает ИА YakutiaMedia.

«Нам необходимо быть готовыми к любому варианту развития обстановки, в том числе к значительному ухудшению и возможным вспышкам. Опасность представляет угроза распространения «Омикрон»-штамма», — подчеркнул глава республики Айсен Николаев.

Республиканский волонтерский корпус по помощи пожилым жителям Якутии в связи с осложнением эпидситуации объявил набор волонтеров. В помощи добровольцев нуждаются больницы и поликлиники, пенсионеры, одинокие люди и маломобильные граждане. Волонтеры в первую очередь нужны в сфере здравоохранения — помощь в работе колл-центров, при проведении вакцинации, измерении температуры, доставке лекарств и анализов, информирует ИА SakhaNews. Помочь может любой человек старше 18 лет и имеющий сертификат о вакцинации. За последние сутки в регионе выявлено 405 новых случаев заражения коронавирусом, из них 303 — в Якутске.