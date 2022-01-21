В пекинской эстафете олимпийского огня примут участие 50 факелоносцев

Эстафета олимпийского огня пройдет в Китае со 2 по 4 февраля, об этом сообщили местные СМИ. Церемония старта состоится в парке Пекина, передает телеканал «Известия». Этапы эстафеты планируется провести в трех ключевых кластерах, где будут проходить состязания. В событии примут участие около 50 факелоносцев. Олимпийский огонь был доставлен из Афин 20 октября. Зимние Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.