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Россиянам напомнили о дополнительном выходном в феврале

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В Минтруде напомнили россиянам о дополнительном выходном дне в феврале по случаю празднования Дня защитника Отечества 23-го числа.

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В этом году праздник выпадает на среду, а это значит, что во вторник, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на час, отмечает телеканал «360».

Следующие длинные выходные у россиян будут в марте. Выходными будут дни с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня. Также длинный отдых пройдет с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Кроме того, правительство перенесло нерабочие дни с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая, а с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая. Кроме того, выходной с субботы, 5 марта, перенесен на понедельник, 7 марта.

12 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить рабочий день в осенне-зимний период на один час из-за меньшей эффективности трудящихся в холодное время года.

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