Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за большого количества снега

Пробки в Москве в пятницу, 21 января, составили 9 баллов. В городе наблюдается большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час пик, пишет дептранс столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время городские службы занимаются уборкой Москвы. В дептрансе призвали жителей и гостей столицы по возможности не пользоваться личными автомобилями без крайней необходимости.

«Поездки будут быстрее после 20:00. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — уточнили в дептрансе.

Ранее в этот день Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 0:00 23 января.

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.