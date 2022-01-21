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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Объявление было размещено в пятницу, 21 января на сайте Гидрометцентра.

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«Желтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 0:00 23 января.

При этом, по данным погодного ведомства, в Москве в пятницу ожидается облачная погода, снег и гололедица. Днем температура воздуха в столице составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –7 градусов. При этом ветер будет юго-восточного направления со скоростью 6–11 м/с.

20 января центр погоды «Фобос» спрогнозировал мощные снегопады в Москве в ближайшие двое суток. По данным метеорологов, североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет в столицу до 8–13 мм осадков.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе 10–15 градусов мороза.

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