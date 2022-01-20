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Мощные снегопады ожидаются в Москве в ближайшие двое суток

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Североатлантический циклон «Ида», который придет в Центральную Россию в четверг вечером, принесет до 8–13 мм осадков, сообщается на сайте центра погоды «Фобос» 20 января.

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Ожидается, что большая часть снега выпадет в ближайшие двое суток. В пятницу в Москве может выпасть до 5–7 мм осадков, что близко к максимуму показателей 1986 и 2013 годов, когда синоптики зафиксировали 7,5 мм.

«Снежный покров подрастет на 2–3 см, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит –1… –4 градуса», — говорится в сообщении.

В субботу снег выпадет около 3–5 мм. При этом сугробы подрастут до 41 см, превышая показатели нормы в 1,5 раза, пишет «Москва 24». Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза.

Также синоптики отметили, что ожидаемые снегопады будут способствовать ухудшению дорожной ситуации в городе и добавят работы коммунальным службам, передает НСН.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе 10–15 градусов мороза.

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