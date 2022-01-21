Полотно Пикассо «Открытое окно» впервые выставят на торги

Полотно испанского и французского художника Пабло Пикассо «Открытое окно», написанное в 1929 году, впервые выставят на торги. Об этом сообщает в пятницу, 21 января, пресс-служба аукционного дома Christie's.

«Работа Пикассо «Открытое окно» <…> будет впервые выставлена на продажу 1 марта 2022 года в рамках вечерних торгов «Искусство сюрреализма», входящих в сеть аукционов «Искусство XX–XXI веков: из Шанхая в Лондон» в качестве топ-лотов», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что картина была написана 22 ноября 1929 года. Оценочная стоимость полотна составляет 14–24 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 1,4-2,5 млрд рублей), передает «РИА Новости».

Ранее, в октябре 2021 года, специалисты оценили совокупную рыночную цену работ Пикассо более чем в $10 млрд. Только в 2020 году на аукционах и других рынках было продано более 3 тыс. картин мастера общей стоимостью более $600 млн.