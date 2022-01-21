Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала ее перевод в дом престарелых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в загородном пансионате, а не в доме престарелых, как сообщают СМИ. Об этом 21 января рассказала Пятому каналу адвокат и представитель артистки Юлия Вербицкая-Линник.

Таким образом юрист прокомментировала новость о том, что дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга якобы сдала актрису в дом престарелых.

Вербицкая-Линник отметила, что артистка периодически посещает оздоровительные центры и частные клиники в Москве и Подмосковье. Это происходит раз в несколько месяцев, уточнила адвокат.

«По согласованию с Ольгой Васильевной был выбран соответствующий пансионат, куда на некоторое время, пока не будет хорошо себя чувствовать, поехала немножко поправить здоровье и отдохнуть Лидия Николаевна. Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома. Поэтому я бы к информации о том, что дом престарелых, отнеслась несколько критически», — прокомментировала представитель актрисы.

Вербицкая-Линник отметила, что болезнь дочери артистки стала одной из причин отъезда звезды в пансионат. Ольга намерена поправить здоровье и выяснить, не опасно ли 83-летней актрисе находиться с ней в одной квартире.

«После этого общение между Ольгой Васильевной и Лидией Николаевной, разумеется, возобновится. По телефону они общаются в ежедневном режиме», — уточнила Вербицкая-Линник.

Ранее в этот день сообщалось, что младшая дочь Федосеевой-Шушкиной Ольга приняла решение, что артистка будет жить в городском пансионате для пожилых людей.

По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, друг семьи актер Леонид Куравлев провел в пансионате в Филях несколько месяцев до того, как попал в больницу. А затем «эти симпатичные люди» «пригласили 83-летнюю маму к себе отдохнуть».

Ольга добавила, что у актрисы есть возрастные заболевания и она должна находиться под постоянным наблюдением, поэтому она передала ее в руки профессионалов.