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Дочь поместила Лидию Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых людей

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина теперь будет жить в городском пансионате для пожилых людей «Идиллия». Соответствующее решение приняла ее младшая дочь Ольга.

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По словам дочери Федосеевой-Шукшиной, друг семьи актер Леонид Куравлев провел в пансионате в Филях несколько месяцев, до того как попал в больницу. А затем «эти симпатичные люди» «пригласили 83-летнюю маму к себе отдохнуть».

Ольга добавила, что у актрисы есть возрастные заболевания и она должна находиться под постоянным наблюдением, поэтому она передала ее в руки профессионалов, сообщает НСН. Также женщина рассказал, что в октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского.

«Но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения. Там для пожилых людей насыщенная программа реабилитации: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно», — рассказала она в беседе с изданием «Собеседник».

Ольга отметила, что два-три дня мама пробудет в карантинном режиме, а затем ею напрямую займутся врачи-реабилитологи. «У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают», — сказала она.

Ода добавила, что то, сколько актриса пробудет в пансионате, будет зависеть от желания самой Лидии Николаевны.

Ранее, 4 марта, адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник сообщила «Известиям», что Пресненский районный суд отменил судебный акт о расторжении брака между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым, который был принят ранее.

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