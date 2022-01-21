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Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи

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Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский создадут специальный канал связи. Об этом заявил в пятницу, 21 января, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Если речь идет о польско-украинских темах, то они были перенесены на технический уровень. Я скоро направлюсь в Киев, будут также же переговоры в Варшаве. Прежде всего будет запущен специальный канал между президентами», — сказал Кумох в ходе беседы с журналистами.

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Вместе с тем он уточнил, что интересы стран в сфере безопасности очень сильно связаны между собой несмотря на то, что Польша состоит в НАТО, а Украина нет. Кумох также добавил, что это сравнимо с отношениями между Турцией и Азербайджаном.

«Нас интересует диалог в сфере безопасности, особые отношения в этой области, потому что безопасность Украины является частью нашей безопасности, и президенты это понимают», — заключил Кумох.

При этом накануне состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с коллегой из США Энтони Блинкеном. После беседы Блинкен опубликовал на своей странице в Twitter пост, к которому прикрепил фотографии с мероприятия.

На одном из фото запечатлена карта Украины с присоединенными российскими регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью. Кроме того, на карте якобы изображены регионы современной Польши.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что продемонстрировав карту, Кулеба тем самым предъявил к России территориальные притязания.

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