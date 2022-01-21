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Пушков раскритиковал карту Украины с российскими и польскими регионами

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал карту Украины с российскими регионами, которую глава МИД страны Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену при встрече.

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По словам сенатора, продемонстрировав карту, Кулеба тем самым предъявил к России территориальные притязания.

Член Совфеда в своем Telegram-канале обратил внимание, что на карте украинскими значатся и некоторые регионы современной Польши.

«Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту Фiзичну Мапу Украiни (физическую карту Украины. — Ред.) в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?» — задался вопросом сенатор 20 января.

Накануне состоялась встреча украинского министра с коллегой из США. После беседы Блинкен опубликовал на своей странице в Twitter пост, к которому прикрепил фотографии с мероприятия.

На одном из фото запечатлена карта Украины с присоединенными российскими регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью. Кроме того, на карте якобы изображены регионы современной Польши, пишет «Газета.Ru».

Украинские политические и общественные деятели неоднократно заявляли о территориальных претензиях на регионы РФ. Так, в конце декабря украинский публицист Сергей Грабовский указал на то, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются территориями Украины.

Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с «Известиями» отметил провокационную направленность претензий Киева на территории РФ. Он подчеркнул, что подобные высказывания подтверждают необходимость обеспечивать национальную безопасность страны.

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