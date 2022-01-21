Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В Госдуме спрогнозировали рост стоимости нефти до $100 за баррель
Общество
Путин предложил Совбезу обсудить меры по повышению пожарной безопасности
Мир
В ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения
Туризм
Кипр изменит правила въезда в страну с 1 марта
Мир
Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Женеве
Мир
Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи
Мир
Великобритания может направить сотни военных в соседние с Украиной страны
Мир
В Европарламенте заявили о необходимости диалога ЕС и России по безопасности
Мир
В ДНР заявили о переброске Киевом вооружений «Смерч» и «Ураган» в Донбасс
Мир
Лукашенко заявил о необходимости надежной защиты границ от Украины

TikTok может ввести функцию платной подписки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярная социальная сеть TikTok может разрешить пользователям взимать плату за подписку на свой контент. Об этом сообщает 20 января The Information.

Годнота из закромов: TikTok заново выводит в тренды музыку и книги
Как аудитория подростковой соцсети переосмыслила хиты минувших лет и взялась за книжный рынок

«TikTok тестирует идею разрешить своим создателям взимать плату за подписку на свой контент», — говорится в сообщении.

В издании добавили, что представитель компании более подробной информации о стоимости подписки и дальнейших планах по тестированию этой функции не раскрыл.

Отмечается, что в настоящее время пользователи соцсети могут отправлять подарки создателям контента, которые после можно монетизировать.

В декабре прошлого года TikTok стал самым популярным веб-сайтом в мире. Такой рейтинг опубликовала американская компания Cloudflare, предоставляющая услуги по доставке контента в Сети.

Растущую популярность TikTok подтвердил сооснователь и операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence Кирилл Пыжов. В беседе с «Известиями» он отметил, что отправной точкой популярности социальной сети TikTok стал период пандемии коронавируса в 2020 году. Эксперт отметил, что в 2022 году TikTok только укрепит свои позиции

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022