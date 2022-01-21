TikTok может ввести функцию платной подписки

Популярная социальная сеть TikTok может разрешить пользователям взимать плату за подписку на свой контент. Об этом сообщает 20 января The Information.

«TikTok тестирует идею разрешить своим создателям взимать плату за подписку на свой контент», — говорится в сообщении.

В издании добавили, что представитель компании более подробной информации о стоимости подписки и дальнейших планах по тестированию этой функции не раскрыл.

Отмечается, что в настоящее время пользователи соцсети могут отправлять подарки создателям контента, которые после можно монетизировать.

В декабре прошлого года TikTok стал самым популярным веб-сайтом в мире. Такой рейтинг опубликовала американская компания Cloudflare, предоставляющая услуги по доставке контента в Сети.

Растущую популярность TikTok подтвердил сооснователь и операционный директор платформы по работе с блогерами Perfluence Кирилл Пыжов. В беседе с «Известиями» он отметил, что отправной точкой популярности социальной сети TikTok стал период пандемии коронавируса в 2020 году. Эксперт отметил, что в 2022 году TikTok только укрепит свои позиции

TikTok — соцсеть, принадлежащая китайской компании ByteDance. Первоначальная версия сервиса была запущена в сентябре 2016 года. В TikTok размещаются пользовательские видеоролики продолжительностью от 15 секунд до трех минут.