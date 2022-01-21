В Сколково рассказали о мозговых имплантах компании Илона Маска

Профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович в пятницу, 21 января, рассказал «Известиям», каким образом применяются чипы для импланта.

Ранее стало известно, что компания Neuralink Илона Маска, в которой занимаются разработкой инвазивного нейроинтерфейса, опубликовала вакансию директора клинических испытаний. Согласно опубликованной вакансии, компания готовится к началу испытаний своего устройства на людях.

По словам Хайтовича, чипы для имплантации в мозг существуют уже более трех десятилетий, а компания Маска пытается улучшить эту технологию. Эксперт подчеркнул, что подобные чипы уже применяются не только в исследованиях, но и в клинической практике. Их используют, чтобы парализованным людям обеспечить помощь через так называемый «мозг-компьютер интерфейс», когда пациенты с помощью сигналов мозга, которые этим чипом считываются с их моторной коры, могут управлять, например, роботизированными руками.

Хайтович пояснил, что это инвазивное устройство.

«Не нужно считать это какими-то мистическими чипами. Это просто панель электродов. Они могут считывать активность или стимулировать мозг в определенных точках. То что Илон Маск с помощью своей репутации пытается сделать, — это рекламировать это направление, чтобы в нем участвовало гораздо большее количество людей. То есть здоровые добровольцы, которые бы вживляли себе эти электроды», — сказал эксперт.

Как пояснил профессор, методики изучения работы мозга уперлись в преграду: то, что можно было сделать с помощью МРТ-сканеров и другого оборудования себя исчерпало. Единственной технологией, которая не исчерпала свои возможности, по мнению Хайтовича, остается прямое вживление электродов.

«Пока это очень сильно ограничено людьми с какими-то диагнозами. Если это можно будет вживлять здоровом людям, то знания о работе мозга существенно расширятся. И это будет полезно не только Илону Маску», — заключил он.

В декабре прошлого года Маск заявил, что мозговой имплант могут начать пересаживать людям уже в 2022 году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«[Имплант] Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим очень много испытаний и находим подтверждение тому, что это очень безопасно и надежно и устройство Neuralink можно безопасно удалить», — отметил Маск.

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Имплант также был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле этого года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.