Человеческая природа: чем может удивить Россия

Русское географическое общество продолжает прием работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна». Ежегодно в нем участвуют десятки тысяч фотографов — профессионалов и любителей, за прошедшие годы на суд жюри было представлено более полумиллиона снимков. «Охотник» из поселка Восяхово Владимира Кушнарева и другие работы победителей прошлых лет — в фотогалерее «Известий»