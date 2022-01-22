Человеческая природа: чем может удивить Россия

Русское географическое общество продолжает прием работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна». Ежегодно в нем участвуют десятки тысяч фотографов — профессионалов и любителей, за прошедшие годы на суд жюри было представлено более полумиллиона снимков. «Охотник» из поселка Восяхово Владимира Кушнарева и другие работы победителей прошлых лет — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Анатолий Плечистый
Одуванчик и тля после дождя в поселке Боголюбово Владимирской области
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Фото: Андрей Гилев
«Четырехглазый сыч» в старом сарае на острове Водный в государственном природном биосферном заповеднике «Ростовский»
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Фото: Андрей Кровлин
«Причуды зимнего моря» в районе залива Петра Великого в Приморье
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Фото: Михаил Коростелев
«Любопытство» — подводные съемки на реке у медвежьей тропы в Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Тихона Шпиленка
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Фото: Денис Дегтярев
«Космос» в Белом море
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Фото: Владимир Вяткин
Перемена в школе дагестанского села Джалган
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Фото: Андрей Киселев
«Новые ощущения» пухляка, вскрывшего дождевик в подмосковном лесу
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Фото: Григорий Иванников
Зимний мыс Анива на Сахалине разделяет более теплый одноименный залив и холодное Охотское море
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Фото: Лев Федосеев
«Оленная карусель» в селе Ловозеро Мурманской области
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Фото: Zhu Xiao
«Ночь на севере» в Кировске Мурманской области
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Фото: Александр Романов
«Плюшевый мишка» на Тазовском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Игрушки для ненецких детей традиционно шили из кусочков шкуры оленя, сукна, ткани, украшали бисером и утиными носиками
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Фото: Олег Першин
«Лунные грезы» на острове Харлов в Баренцевом море. Это единственное место в России, где гнездятся северные олуши
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Фото: Виталий Берков
«Детство» на озере Карасиное в Приморском крае
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Фото: Андрей Носик
Цианея в Белом море
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Фото: Эдуард Николаев
«Зима/Лето» — незамерзающий родник на реке Илеть в Марий Эл
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Фото: Юрий Смитюк
«Встреча с гигантом» — гренландский кит в бухте Врангеля на материковом побережье Охотского моря, в 50 км от южной границы национального парка «Шантарские острова»
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Фото: Дмитрий Вилюнов
«Цапля и гнездо» на макушке огромного дерева в Смоленской области
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