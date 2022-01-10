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Искусство тени: названы лучшие черно-белые фотографии ушедшего года

Вручены премии Monochrome Photography Awards 2021
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Фото: Monochrome Photography Awards/Odunayo Ayegbajeje
Жюри международного конкурса черно-белой фотографии Monochrome Photography Awards объявило победителей. Гран-при среди профессионалов получила работа американца Одунайо Айегбаджедже «В их глазах» (модель — Маргарита Карижская). Победители конкурса — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Monochrome Photography Awards/Richard Li
Лучшей абстракцией стала «Летать» Ричарда Ли, снятая с вертолета над озером Магади в Кении
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Фото: Monochrome Photography Awards/Jacob Surland
В номинации «Архитектура» победила «Самая красивая бензоколонка в мире» датчанина Якоба Сурланда. АЗС на фото находится в Дании и была спроектирована известным архитектором Арне Якобсеном
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Фото: Monochrome Photography Awards/Carrie Roseman
Лучшей концептуальной фотографией признана «Я вижу себя» Кэрри Роузман (США). «Чья это рука?» — призывает задаться вопросом автор работы
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Фото: Monochrome Photography Awards/Yevgeniy Repiashenko
Лучшим художественным фото эксперты признали «Асфодель» киевлянина Евгения Репяшенко, специализирующегося на съемке балерин
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Фото: Monochrome Photography Awards/Jannick Clausen
Лучшим пейзажным фото стала работа Янника Клаузена, запечатлевшего дождливый вечер в Куинс-Парке австралийского города Тувумба
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Фото: Monochrome Photography Awards/Khaichuin Sim
В категории «Природа» лучшим стало фото малайзийца Хайчуина Сима «Рыбный шторм», сделанное в водах вокруг острова Сипадан. Ныряльщица наблюдает за косяком каранксов
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Фото: Monochrome Photography Awards/Mario Rota
Лучшим в жанре «ню» жюри признали фото без названия итальянца Марио Рота, снявшим свою приятельницу Элис
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Фото: Monochrome Photography Awards/Anna Pantelia
Лучшей репортажной работой стала «Европейская мечта» гречанки Анны Пантелиа — портрет сирийского беженца с двумя детьми сразу после высадки на землю Греции
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Фото: Monochrome Photography Awards/Magda Fulger
В номинации «Фотоманипуляции» лучшей стала сюрреалистическая работа Магды Фульгер из Констанцы (Румыния) «Метаморфозы»
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Фото: Monochrome Photography Awards/Jakob Stolz
Лучшим портретом признали групповой снимок отца и двоих сыновей во время купания, сделанный Якобом Штольцем из Германии
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Фото: Monochrome Photography Awards/Wei Fu
Лучшим уличным фото стал «Прыжок» канадского документалиста Вэй Фу. На его фотографии запечатлена посадка на переполненный поезд в Дакке (Бангладеш)
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Фото: Monochrome Photography Awards/Arnfinn Johansen
Арнфинн Йохансен из Норвегии снял драку двух горных зайцев и стал победителем в номинации «Дикие животные»
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