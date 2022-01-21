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Опубликовано видео с места выстрела полковника полиции в жену в Подольске

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В распоряжении «Известий» появилось видео с места инцидента в подмосковном городе Подольске, где в ночь на 21 января полковник полиции Алексей Кулдошин выстрелил в свою супругу Юлию из травматического пистолета.

На кадрах запечатлен дом на Артемовской улице, где Кулдошин выстрелил в жену. Полковник заявил, что сделал это случайно, когда чистил оружие.

Следственный отдел уже проводит служебную проверку по факту случившегося. С места происшествия были изъяты травматический револьвер, пять патронов калибра 9 мм, гильза и взяты отпечатки пальцев рук.

Супруга Кулдошина, являющаяся также лейтенантом полиции, была госпитализирована с огнестрельным ранением в затылок. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и посттравматическая перфорация барабанной перепонки.

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