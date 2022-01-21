Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

Американская актриса Памела Андерсон разводится со своим пятым мужем Дэном Хейхерстом. Об этом 20 января сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на источник.

В браке артистка и телохранитель прожили чуть больше года. Свадьбу Андерсон и Хейхерст сыграли в декабре 2020 года.

По информации СМИ, актриса уже не живет с супругом. Отношения пары, начавшиеся во время карантина, собеседник издания назвал «исчерпавшим себя пандемическим вихрем», добавляет сайт «Газета.Ru».

Как рассказывала сама артистка зимой 2021 года, с будущим мужем она познакомилась, когда Хейхерст работал строителем и занимался ремонтом семейного владения актрисы на острове Ванкувер.

Памела Андерсон родилась и выросла в Ледисмите — рыбацком городке на острове Ванкувер. Позднее журнал Playboy перевез ее в Лос-Анджелес. Известность к ней пришла после участия в сериале «Спасатели Малибу», который выходил с 1989 по 1999 год.