Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер поэт Анатолий Найман
Спорт
Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Минкульт Украины рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны
Мир
В США рассказали о диалоге с Европой на тему санкций против России
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил
Мир
СМИ сообщили о переброске на Украину британских военных
Армия
Минобороны РФ направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Мир
В Японии одобрили препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет
Мир
Токаев назвал причину беспорядков в Казахстане

Юрист предупредил о новом виде мошенничества с инвестициями

Юрист Соловьев предупредил о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России набирает популярность новый вид мошенничества, связанный с инвестициями в фондовый рынок. Об этом 21 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как же пить: интернет-мошенники взялись за россиян с алкоголизмом
Кто в зоне риска и как вычислить злоумышленников

Юрист отметил, что в желании увеличить свои накопления россияне часто сталкиваются со сложностями.

«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц «удобное обслуживание» и «высокий процент», — отметил Соловьев в беседе с каналом RT.

Как рассказал Соловьев, в интернете россиянам по всей стране предлагают заняться инвестициями онлайн и обещают за это высокий доход, добавляет сайт «Газета.Ru».

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. А далее всё просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — рассказал специалист.

Днем ранее сообщалось, что злоумышленники похитили средства с банковской карты жительницы Москвы с помощью QR-кода. Жертва мошенников лишилась 75 тыс. рублей.

Пострадавшей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать данного сценария, мужчина порекомендовал собеседнице создать QR-код с данными карты и прислать чат-боту. Москвичка последовала совету незнакомца, после чего с ее карты были списаны средства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022