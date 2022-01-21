Юрист предупредил о новом виде мошенничества с инвестициями

В России набирает популярность новый вид мошенничества, связанный с инвестициями в фондовый рынок. Об этом 21 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист отметил, что в желании увеличить свои накопления россияне часто сталкиваются со сложностями.

«От необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников, которые создают для своей преступной деятельности специальные сайты, где и предлагают широкому кругу лиц «удобное обслуживание» и «высокий процент», — отметил Соловьев в беседе с каналом RT.

Как рассказал Соловьев, в интернете россиянам по всей стране предлагают заняться инвестициями онлайн и обещают за это высокий доход, добавляет сайт «Газета.Ru».

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение. А далее всё просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — рассказал специалист.

Днем ранее сообщалось, что злоумышленники похитили средства с банковской карты жительницы Москвы с помощью QR-кода. Жертва мошенников лишилась 75 тыс. рублей.

Пострадавшей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Он заявил, что на женщину пытаются оформить кредит. Чтобы избежать данного сценария, мужчина порекомендовал собеседнице создать QR-код с данными карты и прислать чат-боту. Москвичка последовала совету незнакомца, после чего с ее карты были списаны средства.