Грузовик с поднятым кузовом снес мост в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе 20 января грузовик с поднятым кузовом на скорости влетел в пешеходный мост.

По данным «Известий», ДТП произошло в четверг вечером, от удара часть надземного пешеходного перехода оторвалась от опоры.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, мост закрыт для прохода.

По предварительной информации, пострадавших нет.

12 марта 2021 года сообщалось, что в Петербурге на два месяца закроют на ремонт «мост глупости». Там уже случилось 204 ДТП. После ремонта моста планируется углубить улицу под ним.