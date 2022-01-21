Грузовик с поднятым кузовом снес мост в подмосковной Балашихе
В подмосковной Балашихе 20 января грузовик с поднятым кузовом на скорости влетел в пешеходный мост.
По данным «Известий», ДТП произошло в четверг вечером, от удара часть надземного пешеходного перехода оторвалась от опоры.
В настоящее время ведутся ремонтные работы, мост закрыт для прохода.
По предварительной информации, пострадавших нет.
12 марта 2021 года сообщалось, что в Петербурге на два месяца закроют на ремонт «мост глупости». Там уже случилось 204 ДТП. После ремонта моста планируется углубить улицу под ним.