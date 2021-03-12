Проезд под «мостом глупости» в Петербурге закроют на два месяца. Знаменитой конструкции необходимо «лечение ушибов». Сразу после анонса ремонта под мостом случилось 204-е ДТП, сообщает телеканал «Известия». Аварии происходят часто, несмотря на предупреждающие знаки. Попытки грузовых автомобилей проехать стали флешмобом. 150-я газель застряла в 2018 году прямо в День города — 27 мая. После ремонта улицу под «мостом глупости» хотят углубить.

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