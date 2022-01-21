Пеле выписали из больницы после двух дней лечения

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписался из больницы после двухдневного медицинского обследования. Об этом в четверг, 20 января, сообщил телеканал ESPN.

«Эдсон Арантес ду Насименту (известный как Пеле) находился в больнице имени Альберта Эйнштейна 19 и 20 января для дальнейшего лечения опухоли… Пациент был выписан в четверг в стабильном клиническом состоянии», — говорится сообщении больницы, где спортсмен проходит плановое лечение.

Ранее ESPN сообщал, что 81-летний Пеле вернулся в больницу для того, чтобы возобновить курс химиотерапии опухоли в толстой кишке.

Последний раз Пеле госпитализировали для лечения онкологии в начале декабря.

В конце августа Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

Бывший футболист на протяжении всего времени госпитализации в социальных сетях рассказывал поклонникам о своем самочувствии и шутил, что готов вскоре вернуться на поле.

17 сентября стало известно, что Пеле снова перевели в отделение интенсивной терапии после нескольких дней в обычной палате из-за кислотного рефлюкса.

30 сентября экс-футболиста выписали из больницы.