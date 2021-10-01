Пеле сообщил о выписке из больницы

Легендарного бразильского экс-футболиста Пеле выписали из больницы. Об этом он 30 сентября сообщил на своей странице в Instagram.

Пеле опубликовал фотографию вместе с медицинским персоналом и сопроводил пост словами благодарностями за профессиональность специалистов, уточняет «Спорт-Экспресс».

«Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду госпиталя Альберта Эйнштейна, которая обеспечила мне приятный, гуманный и очень сердечный прием», — написал он.

Экс-футболист также выразил благодарность своим поклонникам, которые «издалека наполняют мою жизнь множеством любовных посланий».

17 сентября стало известно, что Пеле снова перевели в отделение интенсивной терапии после нескольких дней в обычной палате из-за кислотного рефлюкса.

80-летний Пеле находился в частной клинике в Сан-Пауло с конца августа, когда у него была выявлена опухоль толстой кишки во время ежегодного медицинского осмотра. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

Знаменитый футболист на протяжении всего времени госпитализации в социальных сетях рассказывал поклонникам о своем самочувствии и шутил, что готов вскоре вернуться на поле.