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ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»

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В конце 2021 года ФАС возбудила дело против компаний, которые входят в проект «Росконтроль». Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке, в ФАС подтвердили эту информацию.

Проект почти 10 лет специализируется на проверке качества потребительских товаров. Дело связано с возможным нарушением ст. 14.2 закона о защите конкуренции — недобросовестными действиями, которые вводят потребителей в заблуждение.

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Как рассказали в ФАС, в службу поступило заявление от «Объединения потребителей России», где было сказано, что изготовитель молочной продукции «Чистая линия» нарушает законодательство и недобросовестно конкурирует. Дело в том, что на упаковке своих товаров компания использует знак качества от системы независимого контроля качества, на котором написано «Росконтроль».

В ФАС уточнили: служба рассмотрела эти данные и выяснила, что речь идет о добровольной системе оценки товаров. Проект на своем знаке качества использует обозначения «Росконтроль» и «Контроль качества». Его выдает Национальный институт экспертизы и контроля качества. В своем названии система использует элемент «рос-», который вызывает у потребителей ассоциацию с государственной структурой, хотя государство не участвует в деятельности проекта, указали в ФАС.

В июле служба направила в «Росконтроль» предупреждение с требованием убрать элемент «рос-» из названия. Но его проигнорировали, отметили в ФАС. Поэтому было возбуждено дело против трех компаний, которые работают над проектом: АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» (создатель системы независимого контроля качества), АО «Агентство «РК-Медиа» (администратор интернет-сайта «Росконтроль»).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знаковое имя: ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»

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