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Власти нашли способ снизить ипотечные ставки

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Власти нашли способ снизить стоимость ипотеки. Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Соответствующий законопроект должен разработать Минфин, документ могут внести в Госдуму в феврале 2023 года, следует из плана законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия».

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Нововведение упростит выпуск ипотечных облигаций для кредитных организаций, что может увеличить объем свободных средств в банковской сфере. Это даст возможность снижать ипотечные ставки для благонадежных заемщиков, указали эксперты.

В Минфине «Известиям» сообщили, что сегодня основной эмитент на рынке ипотечных ценных бумаг — «Дом.РФ». Его доступ к кредитным историям позволит прежде всего повлиять на снижение расходов на выпуск ценных бумаг и повышение скорости проведения таких сделок, а также на повышение качества портфеля ипотечных кредитов, сказали в министерстве.

Дополнительная информация позволит повысить точность оценки портфеля и благоприятно скажется на условиях секьюритизации качественных ипотечных кредитов для банков-оригинаторов, что в конечном счете приведет к росту доступности кредитов для заемщиков, сказали в «Доме.РФ».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Капитальный дисконт: власти нашли способ снизить ипотечные ставки

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