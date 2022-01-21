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Сотовые компании подключат умные электросчетчики

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Мобильные операторы начинают предлагать энергокомпаниям решения по интеллектуальному учету электроэнергии и дистанционной передаче показаний счетчиков. Об этом «Известиям» рассказали представители МТС, «Вымпелкома» и Tele2.

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Аналогичные решения есть и у «Мегафона», рассказали в компании. Такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и частоту, настраиваться и подсчитывать расход электроэнергии, передавать архивные данные, справочную информацию и выполнять другие функции, отметил Алексей Меркутов из МТС.

Новые продукты сотовые операторы неслучайно выводят на рынок именно сейчас. С 1 января в РФ вступили в силу требования закона об умных счетчиках, предписывающие устанавливать и вводить в эксплуатацию такие приборы, подключающиеся к интеллектуальным системам учета электроэнергии и дистанционно передающие показания энергосбытовым компаниям в автоматическом режиме. Такие счетчики в обязательном порядке надо устанавливать в новостройках, а в старых домах планируется менять действующие приборы на новые по истечении межповерочного периода.

Можно предположить, что после полноценной замены счетчиков, в том числе в старом жилом фонде, ежегодная выручка от их обслуживания может составить не менее 30 млрд рублей — это больше, чем сотовые компании сейчас зарабатывают на всех вместе взятых IoT-проектах, оценил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При этом неодушевленные абоненты (то есть счетчики) будут оставаться со своим оператором десятилетиями, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Открыты на учет: сотовые операторы выходят на рынок электросчетчиков

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