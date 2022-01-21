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Порошенко не оставил чаевых в киевском ресторане

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Экс-президент Украины Петр Порошенко, который посетил ресторан «Царское село» в Киеве после судебного заседания 19 января, не оставил официантам чаевых. Об этом «Известиям» рассказала сотрудница заведения.

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«Они были в отдельном зале... У нас тут [гости], которые заходили, даже не всегда добрый вечер говорили. Если бы мне не сказали, что он (Порошенко) пришел, я бы даже не заметила. Он пришел, как привидение, так забежал. Вышел — даже коллега моя не заметила, когда он ушел», — отметила собеседница.

10 января сообщалось, что Порошенко только в декабре потратил почти 11 млн гривен (более 30 млн рублей) на юридические услуги. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в имущественном состоянии политика, опубликованные на сайте Единого госреестра деклараций Украины.

В мае 2019 года СМИ сообщали, что Петр Порошенко потерял статус миллиардера.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

19 января Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также изъял у него паспорта и запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области. Порошенко проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого. Политик остался недоволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать.

Подробности смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в субботу, 22 января, в полночь.

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