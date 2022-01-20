Подготовку кандидатов в отряд космонавтов начнут в Самаре

Самарский университет имени Королёва и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС).

Принято решение о проведении совместных экспериментов на Международной космической станции (МКС), включая отработку технологий и испытания новых изделий и их составных частей, в том числе с применением наноспутниковых технологий. Об этом пишет НИА «Самара».

Ректор вуза Владимир Богатырёв отметил, что в 2021 году был создан Центр экспериментов в космосе и университет объявил два профильных конкурса — для школьников и для студентов.

«В этом году мы проводим конкурс среди своих студентов, а в последующем пригласим и студентов со всей страны. Следующий уровень — привлечь в этот конкурс молодых ученых. Думаю, их идеи будут еще более интересными», — добавил Владимир Богатырёв.

Российские космонавты в США проходят подготовку к полетам на корабле Crew Dragon. Об этом 20 декабря сообщил руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано.

«У нас уже тренировались космонавты в центре Хавторн. Сейчас у нас тренируется космонавт. План в том, чтобы завершить эти тренировки, чтобы этот человек затем вернулся в конце января – начале февраля», — сказал он.

До этого, 12 ноября, Crew Dragon Endurance с миссией Crew-3 на борту пристыковался к МКС. На борту космического корабля находились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер.