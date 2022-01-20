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Теннисист Медведев обыграл Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open

Медведев обыграл Кирьоса во втором круге Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев 20 января обыграл австралийца Ника Кирьоса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Встреча Медведева и Кирьоса продолжалась 2 часа 58 минут и закончилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«Я собирался выиграть этот матч, рад, что мне удалось это сделать. Игра получилась веселой, мы оба мощно подавали. Во втором и четвертом сетах я смог принимать чуть лучше, хорошо, что это происходило в очень важные моменты. Я хочу играть в свой лучший теннис и выполнять хорошие удары. Надеюсь, что этого хватит, чтобы достичь чего-то большого», — рассказал Медведев ATP.

В третьем круге Australian Open Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

18 января ранее российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Джанлуку Магера в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Следующим соперником Рублева станет Ричардас Беранкис из Литвы.

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