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Суд оставил в силе подсудность дела Фургала

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Верховный суд России на заседании в четверг, 20 января, признал законным рассмотрение в Люберецком городском суде Подмосковья дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Постановление оставлено без изменений», — говорится в решении суда.

В ноябре 2021 года Верховный суд РФ направил в Люберецкий городской суд дело экс-губернатора Хабаровского края, тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Верховный суд пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса.

22 октября адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда.

В частности, Фургалу вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».

В декабре 2005 года Фургал стал депутатом законодательной думы Хабаровского края IV созыва по списку ЛДПР. Должность губернатора региона он занимал в с 2018 по 2020 год.

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