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Дело Фургала направили в Люберецкий горсуд

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Верховный суд России направил в Люберецкий горсуд для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также на шесть месяцев продлил его арест. Дело будет слушаться с участием присяжных заседателей. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

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Верховный суд пришел к выводу, что рассмотрение дела с участием коллегии присяжных в Хабаровском крае может привести к необъективности процесса. Кроме того, принимая решение о продлении обвиняемому меры пресечения, инстанция учла тяжесть предъявленных обвинений и пришла к выводу, что только содержание под стражей сможет обеспечить интересы правосудия.

22 октября адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян заявил, что в отношении Фургала возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда.

В частности, Фургалу вменяют организацию заказных убийств, совершенных им, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 год). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».

В декабре 2005 года Фургал стал депутатом законодательной думы Хабаровского края IV созыва по списку ЛДПР. Должность губернатора региона он занимал в период с 2018 по 2020 год.

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