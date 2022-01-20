Хлопок произошел на заводе в Новосибирской области, пострадали три человека. Об этом 20 января сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о Купинском молочном комбинате. Инцидент произошел во время ремонта холодильного оборудования.

По факту происшествия организована прокурорская проверка.

«Там проводит проверку прокурор Купинского района, он проверяет соблюдение правил охраны труда, поскольку пострадавшие лица, три лица, они были привлечены на договоре оказания услуг, делали ремонт холодильного оборудования», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

7 января взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Пензе. В результате происшествия погибли два человека. Жителей подъезда эвакуировали в пункт, организованный на базе здания школы.