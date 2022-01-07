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Два человека погибли в результате взрыва газа в Пензе

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Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Пензе в ночь на пятницу, 7 января, два человека погибли. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«На улице Мира в Пензе произошел хлопок газа в многоквартирном доме. К сожалению, погибли два человека», — написал он в своем Instagram.

Глава региона рассказал, что прибыл на место происшествия, чтобы скоординировать работу оперативного штаба.

По предварительной информации, конструктивных повреждений здания в результате взрыва нет. Администрация города подготовила эвакопункт на базе школы для жителей подъезда, в котором произошел пожар.

Как уточнил губернатор, утром 7 января обследование дома проведут сотрудники Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), совместно с администрацией и управляющей компанией.

30 декабря взрыв газа произошел в многоэтажке в Туапсе. По данным источника «Известий», в результате происшествия пострадал один человек. Мужчину госпитализировали с ожогами в шоковом состоянии. Из дома эвакуировали 24 человека, уточнили в региональном управлении МЧС.

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